A klasszikus zene sosem megy ki a divatból – vallják az Universitas Szimfonikus Zenekar tagjai. Játszani és hallgatni egyaránt élvezet. Stimulálja az agyat. A tapasztalok szerint rendszeres zenéléssel könnyebb idegennyelveket és matematikát tanulni, a természettudományokat elsajátítani, vagy az orvostudományban elmélyülni.

A tagokat kereső együttes bárki előtt nyitott. A szimfonikus zenekarban a szegedi egyetem egykori és jelenlegi hallgatói, oktatói és dolgozói muzsikálnak.

Fotó: Universitas Szimfonikus Zenekar

Új tagokkal indul az ősz

Az Universitas Szimfonikus Zenekarban egykor az orvostanhallgatók voltak többségben, azóta azonban tagsága jelentősen kibővült. Soraiban egykori és jelenlegi egyetemisták, egyetemi oktatók, dolgozók vannak, akik valamennyien szabadidejükben muzsikálnak. Egy tanórákkal zsúfolt vagy szorgalmas munkával töltött nap végén szerintük jó kikapcsolódást jelent az együttlét és a közös muzsika. A klasszikus zene közösséget teremt, páratlan összetartóerővel rendelkezik, és a 21. században is izgalmas.

Szemeszterek ritmusában

A szeptember végéig tartó tagtoborzóra bárki jelentkezhet, aki vállalja, hogy a saját hangszerével részt vesz a szerda esti próbákon, valamint a fellépéseiken. Nem profikat keresnek, hanem olyan lelkes muzsikusokat, akik „elfogadható szinten” játszanak a hangszerükön. A próbaidőszak szeptemberben indul Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában, majd az egyetemi félév ritmusát követve, a téli vizsgaidőszakban szünetel, tavasszal pedig februártól májusig tart. Félévente legalább egy egész estés koncertprogrammal a nagyközönség előtt is fellépnek. Legutóbbi, félévzáró koncertjüket az Agóra közönsége is láthatta, a hangversenyről videófelvétel is készült.

Filmslágereket is játszanak

Repetoárjuk nemcsak a komolyzene klasszikusaiból áll, örökzöld filmslágereket is előadnak szimfonikus zenekarra hangolva. A szegedi önkormányzat ifjúsági pályázatán elnyert támogatásból a tervek szerint ősszel kisebb turnéra indulnak, a környékbeli településeken lépnek majd fel. A zenekar karmestere 2005-től Somorjai Péter, számos nemzetközi ütős és kamarazenei verseny fellépője és díjazottja. Az együttes elnöke pedig M. Tóth Tivadar. aki 1991-től erősíti a zenekar brácsa szólamát, „civilben” pedig az SZTE Ásványi, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.