A vármegye legkisebb településének képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kövegyi lakóhellyel rendelkező, bölcsődébe, óvodába, általános vagy középiskolába, egyetemre járó gyermek szülei egyszeri tízezer forintos támogatást kapnak a beiskolázás megkönnyítése érdekében – derül ki Kövegy önkormányzatának hivatalos facebook-oldaláról. A család jövedelmi viszonyait nem vizsgálják a támogatás odaigénylésekor. Az egyetlen feltétel, hogy nappali rendszerű oktatásban vegyen részt a gyermek.

A 16. életévüket betöltött tanulók esetében az igényléshez szükséges nyilatkozat mellé iskolalátogatási igazolást is be kell nyújtani. A bölcsődés gyermekek szüleinek is igazolást kell kérniük az intézménytől. Azoknak a tanulóknak, akik már betöltötték a 18. életévüket, saját jogon kell igényelniük a támogatást.

Az igénylő nyilatkozatot letölthetik a település honlapjáról, ezt kell kitöltve és aláírva augusztus 9-ig az önkormányzathoz visszajuttatni. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 7.30 és 15 óra között, péntekenként pedig 7.30 és 12.30 között.