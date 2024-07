A jelenlegi hét helyett szeptember elsejétől már 12 kisgyermeket tudnak fogadni a maroslelei bölcsődében. Arról a legutóbbi ülésén döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat biztosítja a létszámbővítéshez szükséges feltételeket. Ezt az indokolja, hogy egyre több gyermek születik Maroslelén – a bölcsődének emiatt már várólistája is van. Ez egyben azt is jelenti, hogy később több óvodás is lesz, ez azonban nem gond, ott ugyanis 90 férőhely van, és még nincs telt ház.