Szombat délután több versenyt is szerveztek a kamionosoknak. Többek között volt kamionhúzás is – amelyhez előzőleg önbizalmat is lehetett gyűjteni, hiszen a Szikin zajlott a rendezvénnyel párhuzamosan az Erős emberek nemzetközi verseny is. Őket látva határozott úgy a 3 éves Máté is, hogy nekiveselkedik a közel 7 tonnás DAF arrébb ráncigálásának. A kisfiú szandiban is gond nélkül elhúzta a sárga járművet, sőt, aztán vissza is tolta a helyére.

– Nehéz volt – árulta el lapunknak, miközben édesapja megköszönte a sofőrnek a láthatatlan közreműködést.

Olvasói fotó

A kamionosok a nap folyamán összemérhették még tudásukat többek között szkanderben, gumigörgetésben és motorblokk dobásban is. A napot koncert és diszkó zárta, vasárnap pedig mindenki visszatért az utakra abban a reményben, hogy jövőre ugyanitt ismét találkoznak.