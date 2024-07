– Ritka pillanat egy katasztrófavédelmi igazgatóság életében, amikor egyszerre hat új tűzoltót is fogadhatnak. Ez történt a napokban Szegeden, a Berlini körúti épületben, ahol Szatmári Imre, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a frissen végzett tűzoltókat – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Molnár Krisztina hozzátette, hogy az új kollégák közül öten Szegeden, egy bajtársuk pedig Hódmezővásárhelyen kezdte meg a szolgálatot.

Hat új tűzoltó jött

A szóvivő elmondta azt is, hogy hatan hatféle élethelyzetben és hatféle múlttal a hátuk mögött érkeztek meg a tűzoltóságra, de a céljuk ugyanaz: ezentúl tűzoltóként élni a mindennapjaikat.

– Segíteni másokon, csapatban dolgozni, és a kezdeti időszakban természetesen rengeteget tanulni. Mindannyian várták már az első szolgálati napot, és dolguk is akadt az új kollégáinknak – mondta Molnár Krisztina.

És valóban, a 32 éves Rácz Kamilnak is volt bevetése már az első éjszakáján. Azt mondta lapunknak, hogy egy kidőlt fához, illetve egy lakásában bennragadt idős emberhez riasztották a csapatát. Kamil karrierje egyébként érdekesen alakult.

– Korábban a honvédségnél dogoztam, majd a szegedi környezetgazdálkodási cégnél voltam emelőkosaras fanyeső. Ezután döntöttem úgy, hogy tűzoltó leszek. Vannak ismerőseim is a Napos úti laktanyában, ők ajánlották már régebben is, hogy jöjjek, de csak most jutottam el idáig – mondta az újdonsült tűzoltó.

Izgatottan várták az első szolgálatot az újoncok. Fotó: Molnár Krisztina/Csongrád-Csanád VMKI

Kedvesen fogadták

Rácz Kamil egyébként áradozott az első szolgálatáról. Azt mondta, hogy mindenki kedvesen fogadta, ráadásul még a felesége is támogatta, hogy tűzoltó legyen.

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelem csapatát erősíti mostantól a 26 éves Peták Patrik is, akik Üllésen él családjával. Neki is több olyan barátja is van, akik már hosszú évek óta tűzoltóként dolgoznak. Török Péter 30 éves, feleségével és két kislányával Sándorfalván élnek. Ő nyolc évet töltött el a honvédségnél, majd Kamilhoz hasonlóan úgy döntött, hogy tűzoltónak áll. Mucsi Ákos pedig 26 éves, tompai, de jelenleg Szegeden él. A fiatal férfi igazi fociőrült.