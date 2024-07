A tavalyi rezsiválság okozta kényszerszünet után idén újra nyitva az ásotthalmi Homokháti strand. Megírtuk, tavaly a rezsiválság áldozata lett az ásotthalmi intézmény, hiába költöttek rá több tízmillió forintot és újították fel, 2023 nyarán nem nyitott ki az ásotthalmi strand. Hiába népszerű, veszteséget termelt. Az önkormányzat akkor nem tudta gazdaságosan üzemeltetni, de ennek szerencsére vége.

– A nyitáshoz legfőképpen az kellett, hogy mérséklődtek az energiaárak. Az előző évben iszonyatosan elszállt az áramár, de most beállta arra a vállalható és reális árra, ami belefér a költségvetésbe – indokolta a nyitást Papp Renáta polgármester.

2022-ben 40 millió forintból újult meg a népszerű intézmény, van szauna, két dézsafürdő, felújították a gyerekmedencét. – Abban a szerencsés helyzetben tudtunk nyitni, hogy július elején hatalmas kánikula volt, ami szépen hozta a vendégeket. Az idei év turisztikai összefogásának eredménye, hogy a Dínóparkkal együttműködve, aki a parkba látogat, kombinált jegyet válthat, és utána csobbanhat egyet az ásotthalmi strandon. Népszerű a víz mellett a strandröplabda-pályánk. Meglepő módon még borús időben is rendszeresen jönnek fiatalok, és megy a strandröplabdázás. A nyári szünetben helyben tudunk úszótanfolyamot szervezni. Éppen a héten kezdődött, közel 15 gyerek tanul úszni két hétig. Sok szülő számára ez nosztalgikus érzéseket ébreszt, mert ők is és én is ott tanultunk meg úszni gyerekkorunkban – tette hozzá a polgármester.