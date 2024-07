– Nem indulok öt év múlva a tiszaszigeti polgármesteri székért – mondta lapunknak Ferenczi Ferenc, akit már negyedjére választottak meg a helyiek.

A polgármester azt mondta, hogy több mint húsz év után már új lendület kell, és ezért döntött úgy, hogy átadja a stafétát. Ennek ellenére a következő öt évnek is olyan lendülettel vág neki mint az előzőknek.

– A terveink a jövőre, hogy a szociális vívmányainkat fenn kell tartanunk. Megtartjuk a tűzifaprogramot, a karácsonyi csomagok osztását, és az iskola, illetve óvodakezdési támogatást. Ha ezeket fenn tudjuk tartani, nagyon nagy dolog lesz, és nem lesz könnyű, de mindent megteszünk – tette hozzá Ferenczi Ferenc.

A település tervei nagyban függenek attól, hogy milyen pályázatok jelennek meg. Pályázati pénzből újítanák fel például a Vedres István faluház termét, de ezek a források jól jönnek az infrastruktúra-fejlesztésben is.

Ferenczi Ferenc megkérdezte a helyieket, hogy mit tartanak fontosnak. Az emberek leginkább az utak állapotán szeretnének javítani, de sokan említették a közvilágítás korszerűsítést, és a csapadékvíz elvezetésének kiépítését.

Ferenczi Ferenc korábban arról beszélt lapunknak, hogy tavaly nem volt könnyű egyenesbe hozni a költségvetést, hogy ne legyen mínuszos az önkormányzat az év végére. Ez szerencsére sikerült. Akkor nagyon sokat költött a település szociális ellátásokra is. Tűzifára, karácsonyi csomagokra és egyéb szociális ellátásra, például ételosztásra 7 millió 800 ezer forintot költöttek.

A másik nagy beruházás a Sziget Lakópark. Ennek köszönhetően új munkahelyek is létrejöhetnek és az idősek, akik oda költöznek majd, kiváló körülmények között élhetnek. Az önkormányzat azt tervezi, hogy az ott élőket is bevonják a szociális ellátások körébe. A lakóparkhoz egyébként egy utat is építettek pályázati forrásból.