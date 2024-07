Az áramszünet mindig bosszantó, ha azonban az ember a legnagyobb hőségben, illetve ezt fokozandó a labdarúgó-Európa-bajnokság döntője közben nem tudja működtetni sem a klímáját, sem a tévéjét, az valószínűleg a szokásosnál is nagyobb népharagot gerjeszt.

Vasárnap este több helyről is jelezték olvasóink, hogy áram nélkül maradtak, többek közt Újszegedről és Sándorfalváról is. Utóbbi településen egyébként hétfőn tervezett áramszünet is volt több utcában, arra azonban legalább lehet számítani, még ha nem is volt nagy öröm. A vasárnapi azonban nem volt az, ezért megkérdeztük az MVM Démász Áramhálózati Kft. sajtóosztályát, mi történt. Mint ír­­ták, este 21 óra körül volt egy 10 kV-os kábelhálózati üzemzavar, ami az újszegedi városrészt érintette. Az áramszolgáltatást azonban mindösszesen 30 perc alatt helyreállították.