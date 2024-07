Ahol a víz, ott az élet. Az, hogy a vadászok itatják a vadakat, ez az ökoszisztémának is jó. A hüllők és madarak túlélését is segíti. A hőstresszes napok nagyban befolyásolják a vadvilágot. A földön fészkelő madarak életében például a harmatnak meghatározó szerepe van, de szinte nincs is harmat. Ez még a kelési arányt is befolyásolja. Normális körülmények között a fácántyúkoknak 8-10 csibéjük van, most viszont csak 1-2-t vezetnek. Az őzek, nyulak napközben elhúzódnak, inkább a kicsit hűvösebb hajnalokon láthatjuk a mozgásukat. Amit a vadászatra jogosultak, illetve a mezőgazdászok tehetnek a vadállomány érdekében még az, hogy különböző növényekből álló szegélyeket, például erdősávokat hoznak létre, ami diverzebb élőhelyet jelenthet mind táplálék, mind búvóhely szempontjából