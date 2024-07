Egy ikonikus alakja volt azon nyugdíjas vasutasoknak, aki mindenét feláldozta a magyar vasút történelmének széles körben történő megismertetésének, – ezen belül főleg – a szentesi, mintegy 100 éves Motorgarázs történetének bemutatására.

1970-től dolgozott ott, különböző munkakörökben – motorlakatos, mozdonyvezető, diszpécser – 2005-ös nyugdíjaztatásáig. Nemcsak a hivatalos munkaköreit látta el lelkiismeretesen, hanem szerette is, hobbijaként is kezelte a vasutat. Gyűjtögette is a vasúti relikviákat, majd ezekkel hivatalosan is csatlakozott a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítványhoz. Így jött létre akkor a Szentesi Gépészeti Gyűjtemény, amelynek haláláig méltó és kiváló gazdája volt. Az alapítvány kurátoraként önkéntes, szakszerű odaadással hozta létre és gondozta önfeláldozóan ezt a Magyarországon egyedül álló vasúti gyűjteményt, a vasúti relikviákkal tömött kiállítási termekkel, a szabadtéri skanzenben kiállított eszközökkel és járművekkel, az állandóan ápolt virágos, fás, halastavas „arborétummal”.

Nem szerette a feltűnést és a felesleges magamutatgatást, de a hozzá érkező látogatókat mindig nagy emberszeretettel fogadta. Óvódás, iskolás, felnőtt, nyugdíjas, külföldi, civil, vasutas és vasútbarát csoportok érkeztek sűrűn tárlatvezetésére, így a hétköznapjaiból, vasárnapjaiból csak az ebédidők maradtak szabadidőként.

Tevékenységét sokoldalúan elismerték. Vendégkönyvében is nagyra értékelték a látottakat, hallottakat. Szentes városától, a MÁV Zrt.-től, a Vasúti História Bizottságtól, a Magyar Vasúttörténeti Parktól többször is kapott elismeréseket.

Fontos volt számára a naprakészség, az állandóan látogathatóság és az emberek feltétel nélküli fogadása. Nem kímélte magát, szervezete viszont nem bírta a fokozott terhelést. A június 22-i Múzeumok Éjszakájára szervezett rendezvényére is kiment társaival az utolsó előkészületeket elvégezni, de már nem tudta életművét a látogatóknak bemutatni. Rosszul lett, nem tudták megmenteni. 78 éves korában, június 27-én hunyt el.

Emlékét nagyon sokan megőrizzük.