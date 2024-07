Egy Hyundai, egy Renault, egy Kia és két Tesla parkolt pénteken nem sokkal 12 óra után a szegedi Széchenyi tér Kárász utca felőli végén, ahová a villanyautós találkozót szervezték. Szinte érdektelenségbe fulladt a rendezvény. Valószínűleg a hőség miatt volt ennyire gyér az érdeklődés a résztvevők és a járókelők részéről egyaránt. Péter Ottó, a találkozó egyik szervezője viszont nagy lelkesedéssel állt a sajtó rendelkezésére, amely a helyi televízióból és a Délmagyarország újságírójából állt.

Fotó: Gémes Sándor

– Szeged az első állomásunk. A hőségre való tekintettel vagyunk kicsit talán kevesebben, mint számítottunk rá, de azért még érkeznek, úton vannak többen is. Utána pedig megyünk Mórahalomra. Este fél kilenckor lépjük át a határt csoportosan, a következő helyszín Szabadka lesz. És hogy mi ez az egész? A Nikola Tesla Napok keretében rendezzük meg ezt a villanyautós találkozót, immár harmadik alkalommal. Szerettük volna, hogy a BYD is itt legyen, föl is mentünk hozzájuk Budapestre, kérleltük őket, hogy jöjjenek le, de sajnos az idén nem tudtak jönni. Azt mondták, hogy jövőre biztosan itt lesznek. Sajnálom nagyon, mert fantasztikus autókat gyártanak – mondta az egyik szervező.

Fotó: Gémes Sándor

Míg az elektromos járművek a Kárász utca felől parkoltak, az újságíró a tér túlsó felén állította le kölcsönmotorját, egy Yamaha Tenere típusú túraendúrót. Indult volna a sajtómunkás, amikor egy tizenéves fiú megütögeti a vállát, le szabad-e fotózni a motort. Hogyne lenne szabad, be is lehet indítani és még a gázt is szabad húzogatni. Sőt, fel is lehet ülni rá egy fotó erejéig. A kübekházi fiú napját tuti bearanyozta a hangos kipufogóval és belsőégésű motorral szerelt Yamaha. Persze biztos megálltak az villanyautók előtt is fotózkodni, de azok garantáltan nem voltak annyira hangosak mint a Yamaha.