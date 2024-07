Továbbra is lehet jelentkezni a szentesi önkormányzat által meghirdetett a „Virágszínvonalasabb Szentesért” városszépítő versenyre. Négy kategóriában várják a pályázatokat. A családi házak előtti közterület és a közterületről jól látható magánkerti rész az egyik; a munkahelyi kategóriába az intézmények és vállalkozások tartoznak, a lakóközösségi csoport a tömbházas épületeket, épületrészek előtti zöldfelületet foglalja magába. A negyedik a közterületről is jól látható erkély és balkon. Minden versenyre nevezett a kertjéről, ingatlan előtti közterületi részről, erkélyéről készített, legfeljebb 20 darab fényképet CD-re írva augusztus 30-ig nyújthatja be a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájára. A szervező azt kéri, hogy a kert összhangját jól érzékeltető képeket készítsenek. A CD-borítón pedig jól látható módon fel kell tüntetni a versenyre jelentkező nevét, címét, telefonos elérhetőségét és azt, hogy mely kategóriába szeretne jelentkezni.