Hatvanötezer forintot utaltak fizetés helyett a szegedi Wesley-iskola tanárainak erre a hónapra – értesítette lapunkat az egyik érintett pedagógus. Mint írta, lassan belerokkannak a munkába, hiszen rengeteget kell helyettesíteniük a létszámhiány miatt, és most ez a fizetségük.

Inkasszálták a fenntartó számláit, így a Wesley-iskola tanárai 65 ezer forintos fizetést kaptak erre a hónapra. Fotó: Török János

Meg lehet ezt ma tenni Magyarországon a tanárokkal, dolgozókkal?

– tette fel a kérdést.

Szerettük volna megtudni, mi az oka ennek a fizetésnek nem is nevezhető juttatásnak, illetve azt is, hogy a maradék összeget utalják-e és ha igen, mikor. Az intézmény igazgatója, Tóth Éva jelenleg szabadságát tölti, de mint lapunknak jelezte, ő is csak annyit tud, amennyi információ nyilvánosan elérhető. Megkerestük a fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjét, Iványi Gábort is, ő azonban lapzártánkig nem válaszolt e-mailünkre. Iványi honlapján azonban szerepel egy tájékoztatás, miszerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal váratlanul elkezdte inkasszálni valamennyi intézményi bankszámla, így a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola bankszámláit is, sőt nemcsak lenullázta azok egyenlegét, de jelentős tartozást is terhelt rájuk. Ezért arra kérték a támogatóikat, hogy a megszokott számlaszámok helyett ideiglenesen a Szalmaszál A Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány számlaszámán keresztül juttassák el adományaikat, azt ugyanis a NAV nem tudja inkasszálni.

Fotó: Török János

Ebben a pillanatban ez a helyzet óriási kihívást jelent a hétköznapi működés biztosításában, 12 órányi működési költség áll mindössze a rendelkezésünkre. A legkisebb támogatás is szó szerint életmentő számunkra. Folyamatosan tárgyalunk a NAV képviselőivel, bízunk a probléma gyors megoldásában

– írták.

Mint ismert, az ügyészség álláspontja szerint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 6,5 milliárd forintot meghaladó közterhet mulasztott el bevallani és megfizetni. Az ügyben márciusban NAV Bűnügyi Főigazgatóságának központi nyomozó főosztálya közel tucatnyi vezető munkatársat idézett be és hallgatott meg. Az inkasszálás valószínűleg ennek az ügynek a folyománya, és vélhetően emiatt nem tudtak fizetni a szegedi tanároknak sem.