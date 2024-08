– Az új részleg megnyitása óta eddig minden hónapban két és félszer annyi jegy kelt el a Hagymatikumban, mint az előző év hasonló időszakában – jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester a makói képviselő-testület szerdai ülésén. Azt is hozzátette, hogy ezzel az eddigi rekordnak számító 2019-es év adatait is sikerült túlszárnyalni. Folyamatosan nő a bevétel is, és a bővítés a fürdőben 25 új munkahelyet teremtett. Eddig az új részlegen egyébként több mint 247 ezerszer csúsztak le és ebből az elsősegélynyújtó hely jegyzőkönyve szerint mindössze 30 esetben történt – zömében kisebb – baleset. Ez 0,01 százalékot jelent.

A bűz is szóba került a képviselő-testület szerdai ülésen. Fotó: Szabó Imre

Bűz a gyárból, a szennyvíztelepről

Az ülésen Mucsi Tamás (DK) kérdésére szóba került a Givaudan gyára felől az utóbbi hetekben gyakran érzett kellemetlen szag is. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, az ügyben személyesen és írásban is egyeztetett az ügyvezetővel, Karkas Mihállyal. Mint kiderült, a telepről kiszellőző levegőt ugyan folyamatosan, több lépcsőben szűrik, az erre szolgáló berendezések egyike azonban meghibásodott. A javítás amiatt, hogy ehhez külföldről kellett alkatrészt beszerezni, a sürgősség ellenére is hónapokig tartott. Mostanra a berendezés újra működik.

Felvetődött a szennyvíztelep hasonló problémája is. Ott biofiltert kell beszerelni, a munka már folyik is.

Újra nyithat a makói üzem

A polgármester jó hírrel szolgált az energiaválság idején bezárt és Apátfalvára telepített makói Szefo-üzemmel kapcsolatban is. Elhangzott: az érintett 50-60 megváltozott munkaképességű makói dolgozónak így ingáznia kell. Ahhoz, hogy a Návay térre visszakerülhessen a termelés, mintegy 20 milliós beruházásra és szakhatósági egyeztetésre van szükség. A munka már folyik, az újranyitás október-novemberben várható. A hírnek akár 80-an is örülhetnek, mert a környező falvakból is lenne jelentkező.