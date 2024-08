– Az egész folyamat nem 997-ben a somogyi lázadással kezdődött, hanem azzal, hogy a magyarság megérkezett a Kárpát-medencébe. Igen hamar szembesülniük kellett a vezetőknek azzal, hogy a magyarok törzsi-nemzetségi szerveződése hosszútávon nem fenntartható. A törzsi-nemzetségi vezetők ugyanis viszonylagos autonómiában éltek. Amikor Nyugat felé, egészen a Hispán-félszigetig vagy Keleten a Bizánci Birodalom területére kalandoztak, akkor azt egyes törzsek, avagy azok alkalmi szövetségei tették, nem a magyar törzsszövetség. Ahhoz azonban, hogy a Kárpát-medencében az európai politikai térbe integrálódjunk, mindenekelőtt egységre volt szükség – részletezte az eszmetörténész.

Rámutatott, hogy Géza nagyfejedelem azt ismerte fel, hogy az említett egység híján esélye sincs a magyarságnak fennmaradni az akkoriban kialakuló északi szláv államalakulatok, a bizánci császárság és a német birodalom gyűrűjében.

Először is egységes érdekképviseletre volt szükség. Másrészt pedig egy nyugati típusú, letelepedett államra, szemben az akkori hagyományos, nomád életmóddal, ahol a gazdaság alapját a vándorlás, az állattartás és -értékesítés, valamint a rablóhadjáratok jelentették

– mondta el Miklós Péter.

Ezért küldött követeket a 970-es években Géza fejedelem a német-római császárhoz, jelezvén, hogy a nyugati kereszténységhez csatlakozva szeretne külpolitikát folytatni.

Ez persze nem mindenkinek tetszett. Volt olyan törzsfői réteg, amelynek tagjai a hagyományos, nomád államstruktúrát akarták fenntartani, más nemzetségfők a keleti orientációt, a bizánci szövetséget szorgalmazták. Utóbbiak táborát erősítette például régiónkban Ajtony

– folytatta.

Két öröklési rend feszült egymásnak

Géza a nyugati irányultságot erősítette fia házasságával is. Istvánnak feleségül II. Henrik bajor herceg lányát, Gizellát választotta, aki közeli rokonságban állt a Német-Római Birodalom császárával.

Az eszmetörténész úgy fogalmazott, hogy Géza halálát követően, 997-ben egy hatalmi vákuum keletkezett. A három érdek összeütközött. Német hivatalnokok, papok és katonai vezetők érkeztek – már korábban is, Gizella kíséreteként – István támogatására, aki maga is az apja által kijelölt irányban képzelte el a magyarság jövőjét. Noha István és Gizella mindkét fia, Ottó és Henrik, akit mi Imreként ismerünk, életét vesztette, de a fiúk névválasztásával is szimbolikusan a nyugati orientációt erősítette István, hiszen Ottó volt akkor a német-római uralkodó, testvére pedig Henrik.

A szokásjog az volt, hogy Árpád véréből kell származnia a magyar uralkodónak. Koppány vélhetően Árpád ükunokája volt, de ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Ezáltal alapvetően jogosan tarthatott igényt a nagyfejedelmi méltóságra

– fejtette ki az eszmetörténész.