Vásárhely polgármestere több fórumon is hangsúlyozta, hogy a Sarokház előtti résszel ellensúlyozni kívánják a tramtrain építésekor létrehozott szürke „betonsivatagát”.

Ez a szürke betonsivatag, ez a mai klimatikus viszonyok, környezeti- és várostervezési irányelveknek nem felel meg. Mi azt szeretnénk, ha Hódmezővásárhely továbbra is egy élhető, zöld, klímabarát város lenne

– mondta Márki-Zay Péter a Vásárhelyi Televízió tavaly június végi egyik adásában.

Márki-Zay Péter és a hírportálja két különböző tervet tett közzé. 1 év múlva kiderül, melyiket valósítja meg az új közbeszerzés új győztese. Látványtervek: Márki-Zay Péter honlapja és Hódpress

Márki-Zay Péter a tramtrain vonal melletti rész zöldítését ígéri

Mint azt lapunk többször megírta, az ótemplomiak több fórumon is tiltakoztak a beruházás ellen, mivel szakrális területet érint. A munka a védőfal 1960-as években épített folytatását is érinti, amelyet az önkormányzat átvágatott. Az Ótemplom köré, a tervek szerint 1500 cserjét, évelőt és díszfüvet ültetnének, a templom körbejárható lesz. A Magtár körüli sétányon téglaburkolatú járdát, kerékpártárolókat, új padokat és kukákat terveznek. A Sarokház előtti tér pedig sétautakkal ellátott pihenőövezet lesz, visszakeringetős vízjátékkal, interaktív elemekkel, változó mélységű medencerészekkel. Zöldítik a tramtrain-vonal melletti részt is – írtuk meg mi is, legutóbb idén tavasszal, amikor kiderült, baj lehet az építkezéssel, mert a kivitelező lelépett.

Jól eldugták a terveken a szobrot

Egyelőre nem tudni, miként is néz majd ki a Sarokház előtti tér, ugyanis két tervet is nyilvánosságra hozott Márki-Zay Péter és a közpénzből fenntartott médiája. A kettő tartalmaz ugyan némi hasonlóságot, de sok mindenben eltérne egymástól. Olvasóink is összehasonlíthatják a két látványtervet. Az egyiken szürkébe hajló antikolt hatású a térkövezés – ezt Márk-Zay Péter a honlapján adta közzé március 12-én, a másikon pedig vörös, amelyet a Hódpress közölt augusztus 8-án. Az egyiken látható egy fedett kiülő, ami véd a nap és az eső ellen, a másikról ez lemaradt. A „visszakeringetős vízjátékkal, interaktív elemekkel, változó mélységű medencerészekkel” hirdetett vizes attrakció is különbözik, méretre és látványra egyaránt.