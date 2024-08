A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület a nyári hőségben sem tétlenkedett, a téglagyári tanösvény mentén egy óriási és tetszetős rovarhotelt alakított ki.

A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület nem szereltette le a villanyóra szekrényt, hanem átalakították. Rovarhotel lett belőle. Fotó: Kovács Erika

Rovarhotel lett az újrahasznosítás eredménye

– A területen található régi, használaton kívüli villamossági szekrény jó ideje rontotta a téglagyári tavaknál a látképet. A leszereltetés helyett mi úgy döntöttünk, hogy újrahasznosítjuk. A szekrény kiváló alapot adott egy rovarhotel megvalósításához, melynek „berendezése” szintén újrahasznosított anyagokból és tárgyakból áll – írták a hivatalos közösségi oldalukon. Kint jártunk a téglagyári tavaknál és megcsodáltuk a szép nagy rovarhotelt.

Hatékonyan segíti a beporzók szaporodását

– Ez egy olyan természetvédelmi eszköz, amely hatékonyan segíti a rovarok, első sorban a beporzók szaporodását. A szelíd, magányos életmódot folytató beporzók a természetben a talajba, partfalakba, korhadt fákba alakítják ki üregeiket, a rovarhotelek számtalan járatai ezáltal ideális szaporodó és búvóhelyet jelentenek számukra. Ugyanakkor az agresszív, fájdalmas szúrású, sárból és növényi rostokból épült fészkekben élő darazsak számára alkalmatlan ez az élőhely. A nagyüzemi mezőgazdaság intenzív növényvédőszer felhasználásának eredményeként a beporzók helyzete kritikus szintre sodródott. A rovarhotel eredményes és célzott eszköz ezen állatkák védelmére. Te is könnyedén készíthetsz a kertedben, vagy akár az erkélyeden rovarhotel kifúrt farönkök, nádszálak, lyukacsos téglák és cserépdarabok felhasználásával – tanácsolja a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület.

Készüljünk a következő évre

Bár az időjárás még nem ezt érezteti, de hamarosan vége van a nyárnak, a nappalok is egyre rövidülnek, hamar beszorulunk a lakásba. Kellemes délutáni elfoglaltság lehet egy rovarhotel készítése, amihez az alapanyagokat, nádszálakat, tobozokat, korhadó fadarabkákat a nyár végi, őszi kirándulásainkon is összegyűjthetjük. Apa, anya, vagy a nagyszülők segítségével, sok-sok ötlettel saját „szállodát” készíthetnek a gyerekek, amit jövő tavasz elején már ki is lehet helyezni. Munka közben pedig át lehet beszélni, hogy miért is fontosak nekünk a méhek. Jó munkát!