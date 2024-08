A Szegedi Közlekedési Kft-t is elérték az internetes csalók. A városi közlekedési cég szerint a Facebook oldalt egyértelműen adathalászok csinálták. Azt írták, hogy utasaiktól és munkatársaiktól is számos bejelentés érkezett, hogy adathalászok hirdetnek kedvezményes utazási lehetőséget az SZKT nevében. Felhasználva az SZKT arculati elemeit és fényképeit, kedvezményes áron kínálnak bérletet – amelynek kizárólagos célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és bankkártyaadatait. Hozzátették, hogy ezek az oldalak kizárólag adathalászat céljából készülnek, és nincs közük a társasághoz. Kérik utasaikat, hogy jelentsék az adathalász csalásra utaló oldalakat a közösségi oldal felé, amit egyébként ők is megtettek.

Gyakorlatilag mindenhol felbukkannak az adathalászcsalók.

Fotó: Török János/ Illusztráció

Adathalászcsalók támadása

Felhívták a figyelmet, hogy az SZKT kizárólag a honlapjukon megtalálható hivatalos értékesítőhelyeken, a fedélzeti, a fali és a MÁV Start jegy- és bérletautomatákból, a Mobiljegy és a MÁV JÉ utazási appokból értékesít termékeket. Az időszakos kedvezményes felhasználási feltételeit pedig kizárólag a Személyszállítási üzletszabályzatában és a honlapján, valamint hivatalos tájékoztatásra használt közösségi oldalán teszi közzé. Azt, hogy rendőrségi feljelentést tettek-e nem derült ki a közleményből.

Korábban már a vasúttársaság nevében is csaltak. A MÁV már hónapokkal ezelőtt is figyelmeztetett az adathalászcsalókra, de most még többen bedőlhetnek, hiszen ilyenkor nyáron sokan utaznak nyaralni, vagy csak hétvégén a vízpartokra vonattal.

Kedvezményeket kínálnak

Akkor is utazási kedvezményeket hirdettek a MÁV-VOLÁN-csoport nevében. A MÁV-VOLÁN-csoport és a MÁV-START oldalaira megtévesztően emlékeztető közösségi oldalakon keresztül népszerűsítenek hamis START klub Prémium kártyát 699 forintért, ami egy évre szóló ingyenes utazást biztosít. Ezeken a közösségi platformokon keresztül próbálták megszerezni a felhasználók személyes adatait és pénzét.

Érdemes mindig ellenőrizni az URL-címet, mielőtt bármilyen linkre kattintana, és ha gyanús tevékenységet tapasztal, azonnal értesítse a hatóságokat. A leghatékonyabb módszere a visszaélések megfékezésére, hogy a közösségi oldalakon jelentjük az adott adathalász hirdetést.