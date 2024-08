A Szegedi Vadaspark is csatlakozik az Állatkertek Éjszakája országos programsorozathoz. Az attrakciók augusztus 30-án 18 órakor kezdődnek, amelyeket idén a Kövér Béla Bábszínház interaktív programjai is színesítenek az Elefántház teraszán. „Állati izgalmas bábozással” készülnek az érdeklődőknek, ám nem csak bábokat, hanem a szeleket is felélesztik majd: az elefántszelet és a rókaszet, de még a macskaszél is susogni kezd, sőt, a résztvevők elkészíthetik a sajátjukat is. Naplemente után pedig árnyjátékot mutatnak be. 18 és 21 óra között a Vadaspark munkatársai több helyszínen várják játékokkal a gyerekeket és felnőtteket, akik a Természetvédelmi Oktatóház előtt kígyósimogatással tehetik próbára a bátorságukat. Este fél kilenckor kezdődik majd Szabó Szonja tűzzsonglőr bemutatója speciális effektekkel az Elefántház teraszán. Mindemellett a látogatók megtekithetik azt is, hogy hogyan fogyasztják el vacsorájukat 18-kor a rozsomákok, 18.30-kor az oroszlánok, 19-kor az orrszarvúk, 19.30-kor az elefántok, 20 órakor pedig a barnamedvék.