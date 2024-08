Szomorúan gyűltek össze az anyukák és egy nagymama az óvoda előtti parkjában. Az ambrózfalvi intézmény a pitvarosi óvodatársuláshoz tartozik.

Tartoznak az óvodatársulásnak

Néhány napja Dorotovicsné Gulyás Judit polgármester elmondta, a településnek gyermekenként 7-800 ezer forintot kell éves szinten hozzátennie az óvodások után kapott normatívához, mert alacsony a gyermeklétszám. Az önkormányzat már tavaly is tartozott az óvodatársulásnak, amiből 1,2 millió még mindig nincs kifizetve, az idei hozzájárulásokat pedig egyáltalán nem rendezték. Ambrózfalva nagyon nehéz helyzetbe került, miután a számlájáról több mint 40 millió forint Csanádalbertihez vándorolt. Az ügyben két rendőrségi feljelentés is született.

Minden héten más hírt kaptak a szülők

Mindenki felháborodott, hogy bezár az óvoda

– mondta az egyik anyuka, Mácsainé Farkas Anita.

Hetente tartottunk megbeszélést, amin a szülők, az óvodai dolgozók, a polgármester és több falubeli is részt vett. Július végétől minden héten mást hallottunk. Először azt, hogy bezár az óvoda, egy héttel később cáfolták, míg végül csak az derült ki, hogy papíron megmarad, a valóságban azonban lakat kerül rá

– mondta Gál Ildikó, akinek mind a 10 gyermeke ebbe az óvodába járt, most pedig már az unokái is. A szülők sérelmezték, hogy nem szóltak hamarabb az illetékesek. Aláírást és pénzt is gyűjtöttek volna a gyermekintézmény megmaradásáért, de most már késő.

A szülők szomorúan vették tudomásul Ambrózfalván, hogy bezár az óvoda. Fotó: Kovács Erika

Vighné Abonyi Beáta anyuka azt mondta, tudja mindenki, hogy a bezárás azért ideiglenes, mert az elnyert pályázati források miatt fenntartási kötelezettsége van a településnek.

Az a szülő, aki most kénytelen elvinni a gyermekét valamelyik szomszédos óvodába, már akkor sem hozná vissza, ha 1-2 éven belül újra nyitna az ambrózi óvoda. A gyermekekkel nem lehet „pingpongozni”

– mondta.

Ambrózfalva sorsáért aggódnak

Iftote Klaudia szerint kérdés az is, hogy végül mi lesz az óvoda dolgozóival, mert velük kapcsolatban is szinte naponta változnak a hírek.

A szülők elmondták, az óvoda felújított intézmény, napelemekkel oldották meg a fűtést, világítást, vagyis az nem került sokba. Idén meszelés is volt. Nagyon sajnálják az intézményt. Szerintük a bezárása hatással lesz az alsós iskolára is. Mindenki azon a településen íratja majd be az első osztályba a gyermekét, ahol óvodába járt, hogy együtt maradjon a társaival. Így végül előbb-utóbb az is bezár. A szülők szerint nagy eséllyel több kisgyermekes család is elköltözik, akik falura jönnének pedig olyan települést keresnek, ahol óvoda és iskola is van.