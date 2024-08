– Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium már el is kezdte birtokba venni a felújított Tóth Péter-házat – mondta a megújult épület átadóján pénteken a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke.

Letisztult belső jellemzi az egykori kereskedő házát. Fotó: DM

Kiss-Rigó László beszélt arról is, hogy jó néhány évvel ezelőtt, még a koronavírus-járvány előtt keresték meg őket, hogy az egyházmegye vegye át az épületet, ami kívül-belül romos állapotban volt.

Forrás kellett a Tóth Péter-házhoz

– Egy kicsit hezitáltunk, mert semmilyen forrásunk nem volt a felújításra, és funkciót sem találtunk az épületnek. Végül mégis átvettük a tulajdonjogot, és pont ebben ez időben keresett meg minket a Szegedi Tudományegyetem azzal, hogy vegyük át a fenntartói jogát a Vántus iskolának, és azt is kérték, hogy lehetőleg egy új helyszínt is biztosítsunk a gyerekeknek. Végül megkaptuk a kormánytól a szükséges forrásokat, és elindíthattuk a projektet, ami most be is fejeződött – mondta a püspök.

Korábban megírtuk, hogy mivel a Tóth Péter-ház Szeged városképének meghatározó, ikonikus épülete műemlék, a kivitelezőnek számos szempontot kellett figyelembe vennie a felújítás során. Az épület helyreállítása a restaurátori tervek és engedélyek alapján történt. A munkákat folyamatosan kő- és homlokzat, fém-, fa- és murális szakrestaurátorok végezték, valamint szakfelügyeletet biztosítottak azon feladatrészekre, amelyeken speciális szakvállalkozók dolgoztak.

Okozott meglepetéseket

Az évtizedekig elhanyagolt, folyamatosan pusztuló épület persze okozott meglepetéseket. A saroktornyok ácsszerkezeteinél a héjazat bontását követően a tartószerkezet károsodása nagyobb mértékű volt, mint amit az eredeti diagnosztika ki tudott mutatni, emiatt a részleges rekonstrukció helyett, teljes rekonstrukciós munkák váltak szükségessé.

A Tóth Péter-ház egy eklektikus palota Szeged belvárosában. Az Újszeged felől a régi hídon át a városba érkezőket ennek az épületnek a látványa fogadja. Az épület telkét Tóth Péter fűszerkereskedő 1881-ben vásárolta meg a várostól. A telek a Híd utca, Roosevelt tér és Victor Hugo utca által határolt háztömb mintegy felét foglalja el. Egy évvel később a Tóth házaspár egy U alakú épület terveit nyújtotta be a város számára jóváhagyásra. A palota terveit Bálint Sándor szerint Jiraszek Nándor készítette, akinek a vállalkozása az épület kivitelezésében is vezető szerepet játszott.