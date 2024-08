Különös videó kering most a közösségi oldalakon. Megdöbbentő képsorokkal kezdődik: Donald Trump republikánus elnökjelölt egy vegyesboltban lófrál fegyverrel a kezében, majd egy csapat rendőr viszi el. Aztán demokrata riválisát, Kamala Harrist is láthatjuk ugyanilyen szerepben, majd többek között Barack Obamát, Vlagyimir Putyint és Ferenc pápát. A kisfilm természetesen hamisítvány, mesterséges intelligencia közreműködésével készült. De ha alkotói nem szándékosan irreális jeleneteket fűztek volna egybe, a felületes szemlélő valódinak is hihetné. Szakértők persze elmondják, mik az árulkodó részletek, amelyek az egészet lebuktatják – de mindjárt hozzáteszik, a technológia hamarosan tökéletes lesz.

Veszélyes ez? Nyilván, de azért azt se felejtsük el, a mesterséges intelligenciát jó célokra is lehet használni. A Csillagok háborúja egyik, azóta elhunyt szereplőjét például úgy tudták hitelesen felidézni az egyik folytatásban, hogy az arcát egyszerűen egy másik színésznőére montírozták. Muzsikusok adhatnak így koncertet a túlvilágról, történészhallgatók előtt pedig élethűen megelevenedhetnek ezáltal a régmúlt korok mindennapjai – és a sort lehet még folytatni.

Szóval úgy néz ki, a mesterséges intelligencia is olyan, mint bármelyik, elsőre riasztó találmány: attól lesz jó vagy rossz, hogy mire használjuk. Ha belegondolunk, ez a konyhakésre is igaz.

Egyébként a kisfilm nyitóképeinek szenvedő alanya, Donald Trump maga is használja a mesterséges intelligenciát: a popsztár Taylor Swiftről tett közzé saját közösségi oldalán hamis fotókat, amelyek azt sugallják, mintha őt támogatná.