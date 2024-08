Sokféle bagoly él a Csanádi pusztákon: kuvik, füleskuvik, erdei fülesbagoly és gyöngybagoly is előfordul errefelé – hívja fel a figyelmet honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park. A hazánkban előforduló baglyokra jellemző, hogy többnyire éjszaka aktívak, így ritkán kerülnek szem elé, sokszor csak hangjuk árulja el a jelenlétüket.

Makón a Deák Ferenc utcán és a környéken lévő fák lombjai sok fülesbagolynak kínálnak rejtekhelyet. Archív fotó: Szabó Imre

Legkisebb képviselőjük a gyakran településeken is költő kuvik, mely a puszták térségében gyakran tanyák, tanyaromok padlásán, üregeiben költ. Ha meghalljuk hangjukat és kis szerencsénk is van, akkor megpillanthatjuk az alkonyati szürkületben a házak tetején, kéményén apró gombócként üldögélő, hangoskodó kuvikokat.

A kuvikhoz hasonló méretű, de apró tollfülekkel rendelkező, tollazatával a fakéreg mintázatát mesterien utánzó faj a füleskuvik, mely jellemzően odúlakó. A fákkal sűrűbben tarkított élőhelyeket kedveli, így nálunk csak nagyon ritkán fordul elő, de az idei évben a szalakóták számára kihelyezett mesterséges fészekodúban észrevették költését a nemzeti park szakemberei.

Nagyobb testű, gyakoribb bagolyfajunk az erdei fülesbagoly, mely nevével ellentétben nem feltétlen kötődik a nagyobb erdőségekhez, pusztai környezetben is gyakran előfordul. A többi bagolyfajhoz hasonlóan ő sem épít fészket. Szarkák, varjak fészkeit használja költőhelyül, illetve vércsék számára kihelyezett költőládában is sokszor nevelkednek fiókái. Ezzel a madárral ugyancsak találkozhatunk lakott területen: miután hidegre fordul az idő, a városba is szívesen behúzódik.