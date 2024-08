A második legjobb ajánlat, amit a Jovány Busz adott be, 4 év alatt 100 millió forinttal többe került volna a városnak, mint a Balaton Busz ajánlata. Nagyon örülünk, hogy ennyi pénzt megtakaríthatunk. Az utasok a szolgáltatóváltásból annyit vesznek majd észre, hogy a buszok változnak, ugyanazon az útvonalon járnak majd és még az is lehet, hogy a sofőrök is maradnak. A Balaton Busz a Signum Transfer Kft.-vel közösen pályázott, a Signum Szegeden, a Balaton Busz pedig Orosházán végez komoly buszforgalmat.