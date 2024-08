Harmadik imaszándékként pedig Gyulay Endre üdvösségét jelölte meg, aki az általa alapított Bálint Sándor Szeretetotthonban, szentségekkel megerősítve hunyt el életének 94. évében Mária ünnepén. Serfőző Levente felidézte, hogy a nyugalmazott püspök címerében ott volt az M, Mária betűje.

– Egész életét átjárta a máriás lelkület. Ha felidézem a homíliáit, eszembe jut, hogy püspök atya mindig a lelkiismeret fontosságára irányította a fókuszt. Mindig valahogy odajutott, hogy a lelkiismeretünkben ott van Isten, ott szól hozzánk

– idézte fel az oktatási helynök.

Azt is elmondta a híveknek, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye honlapján minden nap más-más pap gondolatait teszik közzé kisvideó formájában. Gyulay Endre halála napján, kora reggel éppen az ő egyik prédikációja volt soron. Abban a nyugalmazott püspök arról beszélt, hogy Jézus azt tanította, hogy egy hálóba mindenféle halakat összefognak. Amikor partra vonják, szétválogatják a jókat a hitványaktól. Így történik majd az emberrel is a végső ítéletkor.

Mi segít bennünket „jóvá maradni”? – tette föl a kérdést Gyulay Endre püspök atya, amit rögtön meg is válaszolt: „a lelkiismeret és Isten igéje”.

A nyitómise után a hivatásokért, éjfélkor gyertyafény mellett az elhunytakért is mutattak be szentmisét. Szabadtéri keresztutat és szentségimádást is tartottak.