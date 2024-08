Learatták az őszi búzát, az országos termésátlag pedig valamivel meghaladja a tavalyi és az elmúlt öt év átlagait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján. Az őszi árpa betakarítása fejeződött be legkorábban és egyes vármegyék között jelentősek az eltérések, a hektáronkénti hozamokban igen nagy szórás. A dunántúli régióban jellemzően kedvezőbb, míg a közép-magyarországi és egyes dél-alföldi vármegyékben gyengébbek a hozamok.

Az alföldi régióban, így Csongrád-Csanád vármegyében is igen hamar elkezdődött és befejeződött az aratás. Illusztráció: Kállai Márton/MW

Nagy különbségek az országban

Kurusa Tamás, a Hód-Mezőgazda Zrt. termelési vezérigazgató helyettese arról tájékoztatta lapunkat, hogy az alföldi régióban, így Csongrád-Csanád vármegyében is igen hamar elkezdődött, július tizedike körül már be is fejeződik az aratás. Míg a Dunántúlon csak 10-15 nappal később. A szakember szerint ez a jelentős eltérés a csapadék, az időjárási körülmények, illetve az érési időbeli különbségekkel magyarázható. A nyugati országrésszel nem is tudnak versenyezni az alföldi kalászos növények. Mint mondta, a növénynek olyan fejlődési szakaszaiban, mint például a kalász képződése, a szemtelítődés vagy a bokrosodás, nagyobb mennyiségű csapadékra van szüksége. Annak elmaradása problémás.

– Az őszi növények között véleményem szerint átlagos, tonnás különbségekkel maradhatunk el a csapadékosabb országrésztől, de hozamban el tudtuk érni a középkategóriát ebben az évben is – hangsúlyozta.

Kérdéses a káposztarepce sorsa

Az őszi vetésűek közül az idei év időjárása a káposztarepcét viselte meg leginkább, a korábbi évekhez képest érezhetően alacsonyabb a termés. Kurusa Tamás úgy látja, az őszi káposztarepce jövője nagy kérdés a térségi termelők körében.

– Egyértelmű csalódás, hiszen komoly figyelmet igényel sok tekintetben, számtalan növényvédelmi feladattal, mint például a gyomirtás, gombavédelem, ezzel szemben mindössze 2–2,5 tonnás hozamokat lehetett elérni. A káposztarepce is érzékenyen reagál arra, hogy a szélsőséges időjárás milyen fejlődési fázisban éri. Márpedig a februári váratlan 26-28 fokos hőmérsékletet és a hőstressz sem kedvezett a növénynek, majd márciusban, virágzás előtt egy jelentős lehűlés érte. Ezek együttes hatása miatt rosszul termékenyült, eldobta a virágokat – magyarázta.