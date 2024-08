Kószó Péter, a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, több mint 50 nevet ajánlottak a hódmezővásárhelyiek a kuratórium számára, így a bőség zavarával küszködtek. Közülük kerültek ki a Boldog Gizella-díj idei elismertjei.

A Boldog Gizella-díjat idén Cserjés Katalinnak és Perényi Jánosnak ítélte oda a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány kuratóriuma. Fotók: Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány

Feldolgozta Hajnóczy Péter költő hagyatékát

Cserjés Katalin 1954 júliusában született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban végezte, majd felsőfokú tanulmányait Szegeden folytatta az egyetem magyar-orosz szakán. Doktori disszertációt 1980-ban szerzett.

Az egyetem után 8 évig a Bethlen gimnáziumban tanított, 1987-től a Szegedi Egyetem Modern Magyar Irodalom Tanszékének adjunktusa, 2015 óta a Magyar Irodalmi Tanszék kinevezett egyetemi docense. 2002-től a Hajnóczy Péter-prózaműhely, majd később Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely néven a költő hagyatékának csaknem teljes feldolgozását és digitalizálását szervezte meg. Cserjés Katalin mind a mai napig aktív, a város szellemi-kulturális életében meghatározó szerepet tölt be.

Lovasdublőr volt a Rózsa Sándor című filmben

Perényi János 1950. december 11-én született, családja anyai ágon tősgyökeres vásárhelyi, apai ágon pedig Mezőberényből származik. A Bethlen Gábor Református Gimnáziumban érettségizett, majd az orosházi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban állattenyésztési és takarmányozási szakon végzett. Perényi János a gyermekkorától lovagolt, katonaidejét is nyeregben töltötte, így jutott el a filmek világába is, színészek lovasdublőrjeként. Szerepelt többek között a Rózsa Sándor, a Bűntetőexpedíció, az Árpád a cigány, a Csillagbörtön és a Musztánglegenda című filmekben. 1991-ben kezdeményezte Hódmezővásárhelyen a nagymúltú Gazdasági Egyesület újjáalapítását, melynek jelenleg is ügyvezető elnöke.

Boldog Gizella-díj gála neves fellépőkkel

A díjátadó ünnepségről Markó Csaba, az alapítvány titkára számolt be. A gálaműsoron fellép a Kacsó Hangával kiegészült Muzsikás együttes, Adorjáni Bálint színművész és a hódmezővásárhelyi Kotormán Szejke. Beszédet mond Lázár János országgyűlési képviselő, építési és közlekedési miniszter

