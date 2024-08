Perényi János a versenylovaglást gyermekkorában kezdte, és katonaidejét is nyeregben töltötte, a Kiskunhalasi Határőr Dózsa Sportkör lovasaként. Így jutott el a filmek világába is, színészek lovasdublőrjeként. Szerepelt többek között a Rózsa Sándor, a Bűntetőexpedíció, az Árpád, a cigány, a Csillagbörtön és a Musztánglegenda című filmekben.

Perényi János 1991-ben kezdeményezte Hódmezővásárhelyen a nagy múltú Gazdasági Egyesület újjáalapítását, melynek jelenleg is ügyvezető elnöke. 2008-ban létrehozták a Pásztorélet Kutatók Körét, 2006-ban egy régi hagyományt támasztottak fel és újra megrendezték a Gazdabálat, amely azóta is évről-évre nagy sikernek örvend. Nagyszüleihez, szüleihez hasonlóan Perényi János is állattenyésztéssel foglalkozik, szürkemarhát, juhokat tenyészt és kiemelkedő szerep jut gazdálkodásában a lónak. Perényi János 2011-ben Signum Urbis Honorantis elismerést kapott Hódmezővásárhely városától. Szülővárosával is szoros kapcsolatot ápol, 2016-ban Mezőberény díszpolgára lett.

