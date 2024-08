Én igazából celeb szeretnék lenni. Tudják, a celeb az híresség. Na, belőlük van egy csomóféle, én valószínűleg a jobb fejek közé tartoznék. Onnan jutott az eszembe ez, hogy az egyik magazin az idén is ranglistát készített a legértékesebb magyar celebekről. Megírtuk: összesen 220 ismert emberből szűkítették 45 fősre a vizsgált mezőnyt magazinos címlapmegjelenéseik, sajtótalálataik, közösségi média aktivitásuk és követőszámaik alapján. Ebben a körben végeztek reprezentatív kutatást a 18-59 éves korosztályban, felmérve ismertségüket, láthatóságukat, kedveltségüket, hitelességüket, pénzteremtő képességüket és online jelenlétüket.

Jó hír, hogy idén is a mórahalmi származású Ördög Nóra lett a legértékesebb női celeb hazánkban, vagyis van akire büszkék lehetünk, itt Csongrád-Csanádban. Ördög Nóra egyébként a normális celebek közé tartozik. Emlékszem még arra, amikor gyerekműsort vezetett, talán szerelmes is voltam belé.

Ez a nő céltudatosan építette fel magát, és munkával jött neki össze a celebség. Ez a celeblista amúgy nem is annyira gázos, az első felében tényleg csak olyanok vannak, akik tettek is valamit azért, hogy híresek legyenek. De ott a túloldal. Azokat is hajlamosak vagyunk celebként kezelni, akik bekerültek egy valóságsóba, és elfingották magukat ország-világ előtt. Vagy csak simán üvöltöztek, mint a fába szorult féreg. Hát én nem ilyen celeb lennék. Pukizni persze szoktam, de hát ki nem. Vagyis ez még nem elég.

Valamit tényleg le kellene tetti az asztalra annak, akit ezzel a szóval illetünk. Nem kellene a negyedórás hírnevű ripacsokat hírességként kezelni, mert az csak tetézi a bajt, és a legnagyobb idiotizmust hozza ki belőlük. Vigyázzunk, kire mondjuk, hogy celeb!