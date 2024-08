Emma, Olivér, Krisztián, Ricsi és Dominik. Ők öten a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában töltik a nyári szünet utolsó napjait. Szerdán Judit nénivel kiegészülve családias volt a hangulat.

Családias a hangulat. Jól telik a nyári napközi a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában. Egész nyáron biztosított a gyermekfelügyelet. Fotó: Karnok Csaba

– Az iskolának júniusban, majd augusztus 20. után kötelező feladata a gyermekfelügyelet. A nyári szünet alatt az önkormányzatok látják el ezt a feladatot. A diákjaink számára az önkormányzat és az iskola együttműködésében egész nyáron biztosítjuk a gyerekfelügyeletet – mondta Kazi Mária, az iskola igazgatója.

Hozzátette, a gyerekeknek ilyenkor nincs igényük kötött programokra, több helyszínt biztosítanak számukra a szórakozásra. Az aulában például a szokásos bunkerépítés kellékei sorakoztak, a gyerekek egy része az udvaron az árnyékban játszott, csak néha szaladtak be, hogy meghúzzák a kulacsukat.

A társasjáték és a filmnézés is népszerű ilyenkor, egyik nap pedig egy hatalmas puzzle-t raktak ki a gyerekek és a felnőttek. A napközi mellett a sportcsarnokban is nagy volt a pörgés, az ugrókötelesek is jól kihasználják a nyári szünidő utolsó napjait, ott ugrókötél-táborozók ugrándoznak ritmikusan.

Az iskolában nem igazán állt le az élet a nyáron sem. Szerdán a tanévkezdő értekezlet zajlott, a tisztasági festéssel és a nagytakarítással már elkészültek.

– A tantermek berendezve, a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek, ezeket majd két hét múlva, szeptember 2-án, hétfőn kapják meg a gyerekek – tette hozzá az intézményvezető.