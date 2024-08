– Egy négylakásos épületet bontottak el most a cserepes soron, és mind a négy bérlős ingatlan volt, vagyis az IKV Zrt.-től, a város ingatlanos cégétől bérelték a lakást – mondta lapunknak a Szegedi Cigány Nemzetiség Önkormányzat elnöke. Nagy Mihály hozzátette, hogy ők voltak az utolsó bérlők a Cserepes soron, akik most cserelaplást kaptak. Így a hírhedt soron már csak magántulajdonosok ingatlanjai vannak.

Bármikor kigyulladhat a Cserepes soron hagyott szeméthegy. Fotó: Török János

Rájuk később még visszatérünk, de nézzük azt, hogy mi lesz a területe, ami most felszabadult!

Bontani kellene több épületet is

Nagy Mihály azt mondta, hogy nem tudja, mi lesz az értékes telkekkel. Munka lenne velük bőven, mert bontani kellene több épületet is. A szóbeszéd szerint egyébként a város eladja a területet, és valószínűleg lakópark épülhet a helyén.

Ha sikerül megegyezni a magántulajdonosokkal, akkor ez a szegregátum gyakorlatilag megszűnne.

A dorozsmai szegregátum marad

– Dorozsmán ez megmaradna, mert onnan a lakók nem szeretnének elköltözni. Ott a város kisebb felújításokat elvégzett, és feltöltős közüzemi órákat telepítettek, így ott mos nincsenek komolyabb problémák – magyarázta Nagy Mihály.

És akkor most térjünk vissza a Cserepes sorra, vagyis az ott maradt ingtantulajdonosokra.

Az egyik lakó, Mónika háza előtt most is többen ültek, az a rész a központ, ott futnak össze a környékben lakók. Egy férfi – aki korábban ott lakott, és cserelakást kapott a Pultz utcában – enyhén szólva is elégedetlen. Azt mondta, hogy már egy éve elköltözött, és magkapta a lakást, de szerinte azt igazából csak éppen kimeszelte az IKV, amúgy mindent ott hagytak. Elavult, és rossza a fűtés, a fürdőszobában nem volt meleg víz, és ezen szeretne ő változtatni. Azt állítja, hogy meg is ígérték neki az IKV-nál, de egy éve nem történt semmi az ügyben, pedig ő jóhiszeműen ment bele a lakáscserébe.

– Mi pedig a bontással, illetve annak végeredményével vagyunk elégedettek – mondta már Mónika, a ki az ottmaradottak szószólója. Szerinte bontás után a törmeléket, vagyis az építési hulladékot elszállították a mellettük lévő telekről, de a szemetet nem.