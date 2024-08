Rövid kihagyás után visszatért a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A stáb a szokásos: Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró szórakoztatja a hallgatókat ebben az adásban is. Amiben szó volt arról, hogy kedvezményesen kínálnak csalók az interneten bérleteket és jegyeket a Szegedi Közlekedési Kft. nevében. Ehhez azonban a városi végnek semmi köze. A trükk már jól ismert: így akarják megszerezni a felhasználók személyes adatait, amikkel azután visszaélhetnek. Továbbra is témát ad a szereplőknek a kánikula, és ezúttal egy megsérült lábujj is a műsor része lett.