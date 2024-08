Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. Ahogy mindig, a mostani adásban is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró beszélgetnek a hét érdekesebb történeteiről. Szó van arról, hogy a városi növényzetet is tönkreteszi a hosszú, csapadékmentes forróság, és ez ellen csak nehezen lehet tenni valamit. De esik pár szó a Szegedi Ifjúsági Napokról is, és arról, hogy mi a különbség a bolti, és az otthoni limonádé között. Az elárulhatjuk, hogy leginkább az ára. És aki meg szeretné tudni, hogy hova lesz a kórházakból a vécépapír, annak is érdemes meghallgatnia a műsort.