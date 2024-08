Ismét egy rendhagyó adással jelentkezik a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A szokásos stábon, Gidró Kriszta főszerkesztőn, Majzik Attila szerkesztőn és Suki Zoltán újságírón kívül volt egy vendége is a műsornak, Szörényi Péter újságíró, akit Budapestről kapcsolt Suki Zoltán, aki egyedül ült a stúdióban, mert a többiek is telefonon jelentkeztek be. Az adást szinte teljes egészében a sportról szólt, mégpedig az olimpiáról. Szó esett arról, hogy vajon nő-e a nőnek mondott bokszló, és hogy tulajdonképpen milyen is volt az ötkarikás játékok sokak szerint botrányosra sikerült megnyitója. Nem árulunk el titkot, ha azt mondjuk, a szereplők szinte mindenben egyetértettek.