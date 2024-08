– A legfontosabb dolgunk ebben a ciklusban is az lesz, hogy megőrizzük a település gazdálkodásának stabilitását, amit az előző öt évben fenn tudtunk tartani – mondta lapunknak Dóc újraválasztott polgármestere.

A külterületekre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Turda Gábor beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban bőven volt lehetőségük fejleszteni. Már beadtak egy pályázatot ara, hogy kialakítanának egy lovas és kerékpáros turisztikai központot, amire a település meg is kapta a támogatást.

– Elkezdtük önerőből a település közvilágításának korszerűsítését, amire az elszabadult energiaárak miatt is szükség van, de nagyon fontos feladat a község kamerarendszerének a fejlesztése is. De természetesen szeretnénk befejezni az utak felújítását is. Gyakorlatilag egy fél utca, és egy köz nincs még szilárd burkolattal ellátva, ezeket mindenképpen pótolni szeretnénk – mondta a tervekről a polgármester.

Turda Gábor azt is elmondta, hogy a Dóczy Miklós utca burkolata felújításra szorul, azt is szeretnék megcsinálni a következő öt évben.

A polgármester fontosnak nevezte, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljanak a környező településekkel, és a helyi vállalkozásokkal is.

– Azt gondolom, hogy a külterületekre nagyobb figyelmet kell fordítani, ott is az utak korszerűsítése az egyik legfontosabb feladat. De a legnagyobb feladatunk a könyvárépület felújítása lesz. Az épületet teljesen fel kell újítani, ki kell cserélni a nyílászárókat, és az energetikai rendszert is korszerűsíteni kell. De izgatottan várjuk a szegedi BYD gyárat is, mert egészen biztos vagyok abban, hogy ez a hatalmas beruházás valamilyen hatással lesz a településünkre is. Ezt minél jobban ki kell majd használnunk – fogalmazott Turda Gábor.