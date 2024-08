Múlt heti adásunkban arra hívtuk fel hallgatóink figyelmét, hogy a kertjeinkben milyen sok mérgező növény található, amikről nem is gondolnánk, hogy azok, és hatalmas problémát okozhatnak, ezért nem árt, ha tisztában vagyunk velük és ha kisgyermek is van a családban, megtesszük a kellő óvintézkedéseket. Az e heti témánk pedig az eheti, szó szerint, hiszen a kertjeinkben lévő ehető gyomnövényekről kérdezzük rovatunk állandó vendégét, Sipos József növényorvost, Sipos gazdát.

Ön is gyökerestől írtja például a kövér porcsint? Pedig ez a növény a leggazdagabb az Omega-3 zsírsavakban. Gyulladásgátló és véralvadást gátló, az érelmeszesedés kialakulásának veszélyét is mérsékli. Magas C- és E-vitamin, valamint béta-karotin tartalmának köszönhetően antioxidáns és immunerősítő hatást fejt ki. Vagyis erősít és lassítja az öregedést. Mi meg a komposztálóba dobjuk, miközben a hatóanyagáért ezreket hagyunk a patikában.

A minap láttam egy videót, ahol a kövér porcsin szárából salátát készítettek, ami állítólag nem csak hasznos, hanem még finom is. A következő gazoláskor, esküszöm, hogy kipróbálom. Ha pedig hallgatóinknak van bármilyen receptjük, amihez ehető gyomnövények szükségesek, küldjék el nekünk, szívesen közzé adjuk.