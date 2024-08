A településeken három évente egyszer legalább ebösszeírást kell tartani. Röszkén ennek most jött el az ideje. A település közösségi oldalán írták, hogy a korábban már bejelentett kutyákról is kell adatokat adni, akkor is, ha nem történt változás. Azt kérik, hogy az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2024. augusztus 16-ig juttassák el a hivatalba. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.