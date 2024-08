Falunapi egyeztető fórumot tartanak augusztus 27-én, kedden 18.30-tól Balástyán a Vadásztanya vendéglő fedett teraszán. Ennek egyik apropója, hogy a szeptemberi falunapokon az önkormányzat ismét szeretné megrendezni a zöldség- és virágfesztivált. Ezért minden tenni akaró helybelit várnak, hogy beszéljenek, egyeztessenek például arról, hogyan formálják kompozíciókba a helyi terményeket, miként szervezzék meg hatékonyan azok összegyűjtését és a dekorálást, valamint milyen további kísérőprogramok szerepeljenek még az eseményen. A felajánlásokat is várják. A kulturális attrakciókat is felvonultató falunapokat idén szeptember 27-én és 28-án rendezik meg Balástyán, előtte, szeptember7-én megtartják a hagyományos szántóversenyt is.