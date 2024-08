Akárki akármit mond, a Szegedi Vadaspark jó hely. Én ugyan nem feltétlen tartom jó ötletnek bezárni az állatokat, de hát ez van, jó helyen vannak, vigyáznak rájuk, és miden bizonnyal jól is érzik magukat. Arról nem is beszélve, hogy számtalan felnőttnek és még több gyereknek okoznak örömöt azzal, hogy lehet látni például elefántot, vagy éppen zsiráfot élőben is, nemcsak a tévében, a filmekben.

De ez igazából már nem biztos, hogy mindig elég, így aztán az állatkertek is szerveznek időnként különféle programokat, hogy még több látogatót vonzzanak. Az egyik ilyen, és szerintem a legmenőbb az Állatkertek éjszakája, ami pénteken volt.

Ez a program azt tudja, ami a neve. Nem zár be a vadaspark este hétkor, sőt: akkor kezdődik az élet.

A gyerekek tátott szájjal nézték a Kövér Béla Bábszínház „Állati izgalmas bábozását” például. De a bátrabbak a Természetvédelmi oktatóház előtt kígyósimogatással tehették próbára a bátorságukat. És még ez sem volt minden, egymás után jöttek a látványetetések. A látogatók megtekinthették azt is, hogy hogyan fogyasztják el vacsorájukat a rozsomákok, az oroszlánok, az orrszarvúk, az elefántok és a barnamedvék, és nyilván ezek voltak a legnépszerűbb programok.

Az pedig csak plusz volt, hogy az etetés közben a gondozók meséltek is az állatokról, így aztán okosodtunk is egy kicsit. Ráadásul mindenki addig maradt, ameddig akart, senkit sem tettek ki a parkból, ahol ismét kiderült, hogy tényleg jó helyen vannak az állatok, nincs miért aggódni értük.

Abban azért bízom, hogy senki sem maradt bent egész éjszakára, mert az azért egy kicsit félelmetes lehetett volna.