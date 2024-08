– Mindig újragondoljuk, hogy mi az, amit érdemes és lehetséges a településen megvalósítani. A 2006-os választás óta, 2004–2005-től szerveződtünk meg helyi lokálpatrióták, akiknek az volt a célunk, hogy minél jobban tudjuk fejleszteni, működtetni a települést. 2006 óta az Összefogás Zsombóért Egyesülettel nyertük a választásokat – mondta Gyuris Zsolt, Zsombó polgármester, akivel terveiről, elképzeléseiről beszélgettünk.

Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere szerint egy faluban nem a hatalom megszerzése és megtartása az elsőrendű cél, hanem az, hogy valamilyen koncepció mentén, tervezetten haladjon a település előre. Fotó: Török János

Fotó: ianostorok.com

A polgármester szerint egy faluban nem a hatalom megszerzése és megtartása az elsőrendű cél, hanem az, hogy valamilyen koncepció mentén, tervezetten haladjon a település előre. Ehhez persze alkalmazkodni kell.

– Hiába szeretnénk mondjuk, hidat építeni, ha nem hídépítésre, hanem intézmény-felújításra van pályázat – tette hozzá.

A folyamatban lévő munkálatokról szólva megemlítette a falu leghosszabb utcája, a Kossuth utca felújítását, a múlt héten hirdettek a közbeszerzésben eredményt. A külterületi utak is megújulnak. Elindították a közbeszerzését egy belterületi csapadékvízrendszer-bővítésnek, ami tartalmaz egy vízkormányzó műtárgyat a főcsatornán, magyarul zsilipet építenek.

– A kiserdőnk, szabadidőparkunk fejlesztése is folyamatban van, illetve a lőteret fejlesztjük szintén egy megnyert pályázatból. Ami a lakosság szerint a legfontosabb megvalósításra váró beruházás az a 80-as években épült, itatott aszfaltmakadám utak felújítása. Van két utcánk, a Vörösmarty és az Arany János, ami már egyre kevésbé hasonlít egy útra. Ezt a kettőt mindenképpen újra kell aszfaltozni. Így végre elfogynak az itatott aszfaltmakadám útjaink. A másik, ami égető, a közvilágításunk fejlesztése. Bizonyos helyeken, utcákban még bővíteni is kell a hálózatot, a belterülethez közeli, de már lakott külterületi helyeken. Ezenkívül talán ami a legizgalmasabb, hogy újra kinőttük az óvodánkat. És miután egyházi fenntartásban van az óvoda meg az iskola is, a bölcsőde önkormányzatiban, a kettő között a püspökséggel közösen vásárolunk egy ingatlant, ami óvodaudvar és csoportszoba bővítésre, egyéb helyiségek kialakítására lesz alkalmas. Aztán remélhetőleg évek múlva szükség lesz az iskola bővítésére is. Illetve a temetőnket fejlesztenénk tovább. Megépült nemrég az új ravatalozónk, ami közmegelégedésre és szerintem is nagyon szépre sikerült. Viszont azért a temetőben vannak még megoldásra váró feladatok, ilyen például a kerítés, illetve hosszú távon szeretnénk minél több utat burkolni a temetőben – mondta a polgármester.