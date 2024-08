Augusztus 20-ához közeledve minden évben rágódunk kicsit, vagy a kelleténél kicsit többet a tűzijátékon. „Túl drága! Osszák ki inkább az árát a szegények között!” – hangoztatja az ellenzők egy része. Mások az állatokra hivatkoznak. A kilőtt rakéták hangjától megijednek a kutyák, macskák. Most Hódmezővásárhelyen is ez a téma, idén nem lesz tűzijáték. Vannak akik szerint ennek az az oka, hogy Vásárhely önkormányzata a kampány finisében kiköltekezett, nincs tűzijátékra pénz. A megyei jogú város polgármestere nem erre, hanem az állatvédők kicsi, de annál hangosabb csoportjára hivatkozva jelentette be, hogy idén nem lesz tűzijáték. Két évvel ezelőtt, júliusban még azt írta a Facebook-oldalára, hogy „...ki viselné el a bánatos gyermekszemeket augusztus 20-án?” Aztán pár napra rá szavazást hirdetett, aminek a lehetőségével a 40 ezres város lakói közül 509-en éltek, közülük 460-an úgy döntöttek, hogy ne legyen tűzijáték, így a polgármesternek el kellett viselnie 2022. augusztus 20-án a bánatos gyermekszemeket, mint ahogy majd idén is.

Kövezzenek meg, de én szeretem augusztus 20-án a tűzijátékot. Pedig, ha nem is tartozom egyik állatvédő szervezethez sem, de állatbarát vagyok. Nem kicsit, nagyon. Több mint 10 macskám van, tavasztól őszig sünöket, ősztől tavaszig legalább 100 madarat etetek. Ezzel együtt sem zavar az augusztus 20-i tűzijáték, amit szakemberek terveznek és kiviteleznek, percre pontosan ismert a kezdése és nagyjából az időtartama is, ami 10, maximum 20 perc. Ezzel szemben állatszerető emberként, illetve kisgyermekekért és idősekért is aggódó emberként kimondhatatlanul zavar a szilveszteri tűzijátékozás, amikor boldog-boldogtalan petárdázik, rakétázik egy egész éjszakán át. Amikor az ember úgy érzi magát, mintha háborúba csöppenne. Ezt be kellene szüntetni. Az augusztus 20-i tűzijátékot 10-20 percig, szerintem kibírja mindenki, még a félős kutyusok is a gazdi ölében…