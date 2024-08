Három éve van jelen Szegeden a Munch, amelynek mára több mint száz partnere van a városban. Az ételmentő startup vállalkozást 8 hónappal indulása után a Cápák Között című műsorból ismerhette meg a széles közvélemény, amelyet a befektetők annyira jónak találtak, hogy mind az öten bevásárolták magukat a cégbe 1-1 százalékkal. Mostanra már csak Balogh Petya dolgozik együtt a fiatal vállalkozókkal, azonban Lakatos István is támogatja még a háttérből ezt az ügyet, amelynek célja, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába.

Zwecker Bence, a Munch társalapítója a cég három év alatt elért szegedi sikereiről mesélt. Fotó: Gémes Sándor

A Munch lényege, hogy szépséghibás vagy közeli lejáratú termékeket a vevők 50-70 százalékos kedvezménnyel tudnak megvásárolni. Az applikációban kiválasztják, hogy melyik üzletből szeretnének Munch csomagot vásárolni, azt online kifizetik és a megadott időben elmennek érte. A vállalkozások így kidobás helyett értékesíteni tudják ezeket a termékeket is, azok pedig, akik nem ragaszkodnak ahhoz, hogy konkrét terméket vegyenek, még a bolti akcióknál is olcsóbban juthatnak ezekhez az élelmiszerekhez.

Fotó: Gémes Sándor

A vállalkozás egyik társalapítója, Zwecker Bence családja szegedi, így az évfordulóra ő látogatott el a városba. Mint mondta, ez a leglelkesebb ételmentő város az egész országban: 3 év alatt 180 tonna élelmiszer kerülte el a kidobást a muncholóknak köszönhetően.

– Egyetemistaként vágtunk bele ebbe a vállalkozásba négy éve. A célunk nem csak az ételmentés volt, hanem az is, hogy közösséget építsünk. Ebből is a főváros után Szegeden jött össze a legnagyobb: az itteni csoport nem csak nagy létszámú, de nagyon aktív is – árulta el Zwecker Bence. Példaként említette, hogy itt arra is használják a csoportot, hogy különböző tippeket adjanak egymásnak a tagok a munchok hasznosítására.

Fotó: Gémes Sándor

– A megvásárolt csomagok összetétele minden esetben meglepetés, a vevő csak azt tudja, hogy zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, hűtött terméket vagy mondjuk ételmenü-adagot fizetett ki. Így nagyon jók tudnak lenni az olyan tippek például zöldségek esetében, hogy hogyan hasznosítsák vagy tartósítsák. Ezzel pedig a mindennapokban is bevethető ötleteket adnak egymásnak arra, hogyan tudják csökkenteni az ételpazarlást, ami fontos, hiszen a legtöbb ételhulladék otthon keletkezik - magyarázta.