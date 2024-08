Szeptember 1-től visszaáll a régi rend

A pusztaszeri önkormányzat közbenjárásának köszönhetően szeptember 1-től újra kimennek Munkástelepre a község központi megállójában felszálló utasokkal is a napi utolsó buszjáratok.

Traktorok dübörögtek Zákányszéken

Idén is megrendezték a Zákányszéki TraktorShowt, amit már 2014-óta tartanak, és most is több mint 500 jármű érkezett a rendezvényre. Azon túl, hogy fantasztikus traktorok voltak, versenyszámokat is rendeztek, külön a nőknek is, akik a férfiakat meghazudtolóan repesztettek a gépekkel.

Traktorok randevúztak Pusztaszeren is

A harmadik traktoros találkozót tartották szombaton Pusztaszeren, a Szentháromság-templom melletti téren. A rendezvényen, melyet a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület nevében Ocskó-Almási Anita szervezett, 62 traktor és traktoros, a főzőversenyen 9 csapat vett részt. A hangulatot a borús idő, a szemerkélő eső sem rontotta el.

Nem pofozkodik többé Bud Spencer Sándorfalván

Már sok éve nincsenek előadások az egykori sándorfalvi moziban, de most az épületét is lebontják. A mozitól egy bulival búcsúztak a helyiek szombaton este, és az emlékek mindenkiből előjöttek. A korábbi mozi helyén egyébként művelődési központ lesz.

Adathalászcsalók jelentek meg a szegedi közlekedési cégnél

Kedvezményesen kínálnak csalók az interneten bérleteket és jegyeket a Szegedi Közlekedési Kft. nevében. Ehhez azonban a városi cégnek semmi köze. A trükk már jól ismert: így akarják megszerezni a felhasználók személyes adatait, amikkel azután visszaélhetnek.

Evezés: két szegedi utazott Kanadába a korosztályos vb-re

A kanadai St. Catharines városában rendezik vasárnaptól, augusztus 18–25. között az evezősök szenior-, U19-es és U23-as világbajnokságát. Az eseményen az MVM Szeged VE-t egy testvérpár, Hajdú Márton és Hajdú András képviseli U19-es férfi négypár kategóriában.