Szegeden muncholnak legaktívabban az ételmentés hívei

Három év alatt 180 tonna élelmiszert mentettek meg Szegeden az emberek a kidobástól a Munch alkalmazást használva. Itt működik a legaktívabb közösség is az egyik társalapító szerint, akivel a cég eddigi eredményeiről beszélgettünk annak apropóján, hogy a városba látogatott.

Tűz Szegeden: lángra kapott egy melléképület a Galgóci utcában

Lángra kapott egy húsz négyzetméteres, téglából épült melléképület Szegeden, a Galgóci utcában.

SZIN – karneváli felvonulástól a rendszerváltásig

Bár több forrás azt írja, hogy 1968-ban rendezték meg először a SZIN-t, a Délmagyarország archívumából kiderül, hogy 1967. július végén az akkor még csak mindössze kétnapos fesztiválra 11 különvonatot indított a MÁV. Akkor persze még politikai gyűlés is „dukált” a fesztiválhoz, amelyen már itt volt konferansziéként Dévényi Tibor is. A SZIN első korszakára pillantunk vissza korabeli lapszámainkkal.

Valódi jogászok alakítják a 12 dühös embert

Koprodukcióra készül a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Tudományegyetem. Tíz év elteltével október 25-én újra bemutatják a 12 dühös ember című darabot, az esküdtek bőrébe valódi jogászok bújnak.

AZ MVM ösztöndíjjal támogatja a szegedi diákokat

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá szerdán az MVM Zrt. és a Szegedi Szakképzési Centrum. A cégcsoport többek között emelt ösztöndíjat ad az Elektronika és elektrotechnika, valamint Épületgépészet ágazatban tanuló diákoknak, de az oktatásban is szerepet vállal.

Kustár Zoltán református lelkész kapta a Gnilka-díjat

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem korábbi rektora, Kustár Zoltán kapta idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Gnilka-díját. A díjazott gyermekkorában lelkész édesapjától örökölte a Biblia szeretetét.

Saját várost építettek fel a József Attila-iskolában táborozó diákok

Várost építettek 3D nyomtatóval és mikrobites programozással előállított kellékekkel általános iskolás gyerekek a József Attila-iskola nyári táborában. Hasonló tematikával az elmúlt tanévben szakkört is szerveztek, ezeket pedig most jó gyakorlatként mutatták be más iskolák pedagógusainak.