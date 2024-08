Statárium, akasztás

Mint a kötetből kiderül, a betyárkodás mindig a gazdasági nehézségek – háború, szárazság – idején lángolt fel. Ilyenkor, hogy a bűnözési hullámot visszaszorítsák, statáriumot hirdettek és rögtönítélő bíróságok alakultak. Ezt ki is hirdették.

Ha valakit ilyenkor tetten értek rablásért, akár három napon belül halálos ítéletet hoztak ellene – emlékeztetett. Egy ilyen alkalommal egy négytagú makói rablóbanda három huszonéves tagját a Jángori-halmon nyilvánosan felakasztották. A negyedik csak azért úszta ezt meg, mert még nem töltötte be a húszat. Ő 12 évet kapott. Ha nem lett volna statárium, mindannyian megúszták volna néhány év börtönnel.

Makói betyárokról is írna

Gilicze János több mint 30 éven át dolgozott a makói levéltárban és ezalatt botlott bele az úgynevezett bűnfenyítő törvényszék irataiba. Kíváncsivá vált, hiszen kit ne érdekelt volna mondjuk Rózsa Sándor. A fél év munkájával megírt kötetből egyébként az is kiderül, hogy Rózsa Sándor Földeákon is fosztogatott – méghozzá kétszer, és igen kegyetlen módon. A nyugalmazott levéltáros azt is elmondta, a kutatómunka nem volt nehéz, hiszen szerencsére nagyon sok dokumentum maradt fenn abból az időből. Azt mindegyik könyvbemutatóján hangsúlyozta: nem azért épp a földeáki betyárvilágról írt, mert ott több lett volna abban az időben az ilyen jellegű eset, mint másutt. Egyszerűen azért, mert mint közismert róla, kutatásai során – mindenek előtt a Návay-család miatt – sokat foglalkozott a falu történetével.

A betyárok kanászok, csordások, juhászok voltak és a pusztán éltek. A kötet egyik illusztrációja

Az volt az elsődleges célja, hogy bemutassa, hogyan élte meg egy község a betyárvilágot. De egy hasonló kötetet bármelyik magyar faluról vagy városról megírhat az, aki veszi a fáradságot a régi iratok átböngészésére. Ő maga, ha összejön, ír még egyet, Makóról.