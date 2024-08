Szerdán délben robbant a hír az interneten, hogy elmarad a halfesztiválpótló halfesztivál is Szegeden. Mocselini Rudolf rendezvényszervező, a hídi vásár megálmodója július elején jelentette be, hogy megcsinálja a halfesztivált a Fokán, miután a rendezvényt évtizedek óta szervező Frank Sándor ezt nem vállalta be. Májusban derült ki, hogy főként anyagi okok miatt elmarad a Frank Sándor-féle halfesztivál. Mocselini júliusban még bizakodó volt, akkor arról beszélt lapunknak, hogy bizonyos elemeket megtartva, egy kicsit más tiszai halfesztivált terveznek. Erre Frank Sándor azt mondta, nem akar többet a fesztivállal foglalkozni és mindenki azt csinál, amit akar.

Fesztivál helyett közösségi főzés lesz. A helyet már kibérelték és kifizették, ezért Mocselini Rudolf úgy döntött, csak azért is lesz halászléfőzés Szegeden szeptember első hétvégéjén.

Fotó: Török János

A szegedi önkormányzat pedig úgy fogalmazott érdeklődésünkre, hogy ha a halászcsárdák nyitottak, úgy az önkormányzat is nyitott lesz a halfesztivál rakparton történő megszervezésére is.

Mocselini Rudolfot telefonon értük utol szerda kora délután. Azt mondta, hogy rendkívül szomorú, de kénytelen visszalépni. A vállalkozó, aki jelenleg Szombathelyen dolgozik, tőlünk értesült arról, hogy több hírportál már beszámolt a hírről, amit ő akart elsőként bejelenteni a Facebook-on.

– Amikor elkezdtem szervezni, mindenki szurkolt, de amikor jönni kellett volna főzni, és árulni, lemondták a részvételt. Vidékről voltak jelentkezők, de szegedi vendéglátós vállalkozók nélkül nem lehet szegedi halfesztivál csinálni – mondta Mocselini, aki szerint Szegeden vannak láthatatlan erők, amik ellene dolgoznak.

Mivel a helyet már kibérelték és kifizették, ezért úgy döntött, csak azért is lesz halászléfőzés Szegeden szeptember első hétvégéjén, két hét múlva.

– Fesztivál helyett egy közösségi főzést rendezünk, ahova bárki ingyen jöhet és főzhet, és ahol majd egy halászlé mellett tudjuk megbeszélni, miért nem hagynak érvényesülni Szegeden és miért lettem nemkívánatos személy a szülővárosomban – tette hozzá.