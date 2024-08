A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A születésnap alkalmából tárlat nyílt az intézmény előtermében, mely fotókon és – többnyire a Délmagyarország archívumából válogatott – félszáz újságcikken keresztül mutatja be a fürdő történetét. Ennek megnyitóját szombaton délelőtt tartották, melyre meghívást kaptak mindazok, akik hozzásegítették a települést és az intézményt ahhoz, hogy mára nemzetközi jelentőségű gyógyhellyé válhasson.

Hatvan éve épül, fejlődik a mórahalmi fürdő, mellyel kapcsolatosan még mindig vannak tervei a településvezetőnek. Fotó: Gémes Sándor

A rendezvényen jelen volt Ruszinkó Ádám, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke, aki beszédében emlékeztetett: a 60 éves fürdő történetében 30 éve Nógrádi Zoltán polgármester gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ez idő alatt pedig látványos fejlődésen ment keresztül az intézmény. Felidézte az első beszélgetését Nógrádi Zoltánnal, aki tanácsot kért tőle, milyen turisztikai profilt találjon a homokhátsági városnak.

– Mondtam, van gyógyvizetek, ami izületi panaszokon segít, vannak orvosaitok, csináljatok térd- és vállcentrumot. Nagy örömmel láttam, hogy nem sokkal később a google már Mórahalmot adta ki, aki ilyen problémákra keresett megoldást és kígyózó sorok álltak a rendeléseken – mesélte. Hozzátette: a mostanra elért eredmény nem jött volna létre, ha nem ilyen a város hozzáállása: minden pályázaton elindultak és minden fejlesztést megvalósítottak, amit lehetett.

Albel Andor, a Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesület nyugdíjazott elnöke a régió fürdőinek fejlődéséről és Mórahalom ebben betöltött szerepéről beszélt. Ezt követően Nógrádi Zoltán polgármester idézte fel, hogyan készült és alakult a ma már a város meghatározó arculati elemét képező fürdő.

Beszédében Nógrádi Zoltán elsőként Murányi Gyuri bácsi tanácselnök érdemeit idézte fel, aki a település központjában olajfúrásba kezdett, majd a talált termálvíz hasznosítására elindította a folyamatokat.

– Az, hogy polgármester leszek, 1994. december 11-én derült ki. A város első hosszútávú fejlesztési stratégiáját 1996-ban fogadtuk el, melyben azt írtuk le, hogy a cél, hogy Mórahalom Hajdúszoboszlóhoz hasonló fürdővárossá váljon. Amikor ezt bejelentettem, a közönség hangos nevetésben tört ki, később is olyan visszajelzéseket kaptam, hogy ez őrültség – mesélte a település vezetője. És bár Mórahalomnak az első turisztikai évben csupán 800 forint volt az idegenforgalomból származó bevétele, mostanra Nógrádi Zoltán rácáfolt arra – ahogy fogalmazott –, mindez csak „hablaty" volt. A régi, 90 centiméter mély, töltő-ürítő medence helyett ma már vízforgatós úszómedence áll Mórahalmon, 20 további medence társaságában, egy modern épületkomplexumban, a fürdő pedig már nemzetközi szinten is ismert. És abban a városban, melyben a polgármester gyermekkorában 2 háziorvos, egy fogorvos és egy tüdőgondozó üzemelt csupán, a fürdőnek köszönhetően ma már több mint 100 egészségügyi dolgozó szolgálja nemcsak a lakosságot, hanem a turizmust is.