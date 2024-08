Beszédében felidézte emlékeit augusztus huszadikáról, hogyan látta azt kisgyerekként, iskolásként, majd egyetemistaként. – Szent István helyett még I. István volt, és az államalapítás ünnepéről volt szó. Amikor a rendszerünk változott, I. Istvánból Szent István lett, és az ünnep jellege is megváltozott. Már alkotmány ünnepéről nem beszéltek, visszatértünk államalapításhoz és Szent István alakjához. De milyen is volt az a király, aki mind a mai napig, ezer év után is példát mutat számunkra. Az ő hite, meggyőződése és konok kitartása eredményezte azt, hogy ma európai Magyarországról beszélhetünk. Szent István volt az, aki felismerte, hogy Magyarországnak vagy a Nyugaton van helye, vagy sehol – mondta.

A szegedi díszünnepség szónoka Gál Béla, Szeged idei díszpolgára, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium korábbi igazgatója volt. Fotó: Gémes Sándor

– Éppen 20 évvel ezelőtt teljesült Szent István nagy álma, amikor is a magyar nemzet szavazott és úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz. Ekkor teljesült az, amit Szent István kezdeményezett, akart elérni, Nyugathoz tartozni – folytatta beszédét, majd kifejtette, mi kellett mindehhez. Megemlítette a kereszténységet, a szolidaritást és az összefogást és a tehetséget.

– Ha Szent István látná, hogy az ezer év alatt mi történt Szegeddel, akkor örömmel és büszkén konstatálta, hogy Szeged nem csak az európai közösség tagjává vált, de több tudományágban is meghatározó szerepet tölt be – fogalmazott Gál Béla. Beszéde után az új kenyeret Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöki helynöke áldotta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, a Tiszavirág Néptáncegyesület, Fekete Gizi, színművész és a Tápai Hagyományőrző Együttes.