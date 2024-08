Hódmezővásárhelyen kiírták a pályázatot

Az, aki Makón megbízást kapott a gyepmesteri feladatok ellátására, Hódmezővásárhelyen is megkapta ezt a feladatot. A makói botrány kirobbanásakor Márki-Zay Péter polgármester közösségi oldalán azt írta, hozzá is számos panasz eljutott a férfi tevékenységével kapcsolatban. Arra kérte a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. vezetését, hogy haladéktalanul írjanak ki pályázatot a telep működtetésére. Közbeszerzést folytatnak le és így választják ki a legalkalmasabb vállalkozást. A felhívás időközben meg is jelent, jelentkezni augusztus 28-áig, azaz szerdáig lehet.