Az SMA után most egy újabb ritka genetikai betegséggel ismerkedik az ország, a Duchenne-szindrómával. Ahogy annak idején Zentének is gyűjteni kellett azért, hogy megkaphassa betegségére azt a gyógyszert, amelytől a gyógyulását remélték a szülők, most ugyanezen az úton jár az a kevesebb mint tucatnyi család, akik Duchenne-szindrómás gyermeket nevelnek Magyarországon. Miközben az SMA terápia időközben TB-támogatott lett, a Duchenne-re létező egyetlen gyógymód fizetős, mitöbb, a világ második legdrágább kezelése. Több mint egymilliárd forintba kerül a Dubai-ban kapható infúzió, melytől azt várják hogy az izomsorvadást megállítja vagy legalább lelassítja, vagyis a beteg gyermekek nem lesznek halálra ítélve azzal, hogy miután tolószékbe kerültek, egy idő után szívük és tüdejük sem lesz képes működni.

Szeged – 2024.08.22. Gyűjtenek a Duchanne szindrómában szenvedő 8 éves Mirkónak. Képen: Mirkó édesanyjával, Dékány Tímeával a Stefánián. Fotó: Karnok Csaba (KC) – Délmagyarország (DM)

Fotó: Karnok Csaba

Erre a kezelésre gyűjt a Szegeden élő Sárközi-Dékány Tímea is, akinek kisfiáról, Mirkóról három éve derült ki, hogy Duchenne-szindrómás. Év elején alapítványt hozott létre fia támogatására, március óta pedig folyamatosan gyűjt számára. Az édesanya egyedül neveli Mirkót az utána kapott gyodból. Mivel a fiú csak napi 4 órát van iskolában és fodrászként ilyen rövid időre sehol nem alkalmazzák, más bevételre nem számíthat, de minden fillért arra fordít, hogy Mirkó állapota ne romoljon a kelleténél gyorsabban.

– Járunk úszni és a gyógytornáért is fizetünk, mert a TB-re felírt foglalkozások negyed órái semmire nem elegendőek – mesélte Tímea, aki mindezek mellett esténként maga nyújtja Mirkó lábait. És persze sokat sétál vele, hiszen a gyógyulást ígérő terápiát csak addig kaphatják meg a gyermekek, amíg még járóképesek. Mirkó esetében már vészesen ketyeg az óra, édesanyja szerint maximum egy évük van arra, hogy összegyűjtsék a pénzt.

Ki is használnak minden lehetőséget: a vármegye számos településén tartottak már számára jótékonysági rendezvényt. Volt, ahova Tímea jelentkezett, és olyan is, amikor őket keresték meg, hogy szeretnék őket támogatni. Az édesanya igyekszik a szegedi nagy rendezvények szervezőivel is felvenni a kapcsolatot.